Исламабад, 3 сентября 2018, 21:41 — REGNUM Правительство Пакистана провело акцию по посадке полутора миллионов саженцев. Она прошла в рамках масштабной программы озеленения страны, во время которой глава правительства Пакистана Имран Хан обещал посадить десять миллиардов деревьев. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, сам премьер-министр в полдень 2 сентября посадил несколько саженцев в Харипуре. Партия «Движение за справедливость» не только призывала пакистанцев присоединиться к кампании, но и организовала раздачу более 10 000 саженцев всем желающим. В некоторых школах ученики, несмотря на выходной, пришли, чтобы внести свою лепту в амбициозную программу, нацеленную на улучшение экологической ситуации в стране.
Правительство Пакистана осуществит программу по озеленению страны
Правительство Пакистана осуществило однодневную акцию по высадке полутора миллионов саженцев в рамках масштабной программы озеленения. Премьер-министр Имран Хан обещал посадить десять миллиардов деревьев
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.