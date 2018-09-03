Правительство Пакистана осуществит программу по озеленению страны

Исламабад, , 21:41 — REGNUM Правительство Пакистана провело акцию по посадке полутора миллионов саженцев. Она прошла в рамках масштабной программы озеленения страны, во время которой глава правительства Пакистана Имран Хан обещал посадить десять миллиардов деревьев. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, сам премьер-министр в полдень 2 сентября посадил несколько саженцев в Харипуре. Партия «Движение за справедливость» не только призывала пакистанцев присоединиться к кампании, но и организовала раздачу более 10 000 саженцев всем желающим. В некоторых школах ученики, несмотря на выходной, пришли, чтобы внести свою лепту в амбициозную программу, нацеленную на улучшение экологической ситуации в стране.