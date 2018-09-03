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В Индию доставлена первая испытательная партия истребителей «Рафаль»

Политика

На авиабазу в городе Гвалиор (штат Мадхья Прадеш) из Австралии были доставлены три истребителя Dessault Rafale. Французские пилоты примут участие в испытаниях самолётов и сравнят их с российскими аналогами

Нью-Дели, 3 сентября 2018, 21:17 — REGNUM  Три истребителя производства фирмы Dessault Rafale доставлены в Гвалиор (штат Мадхья Прадеш) из Австралии после проходивших там учений. Французские пилоты примут участие в испытаниях самолётов и сравнят их с российскими аналогами. По сообщению новостного агентства Jagran, французские истребители пройдут десятидневные испытания, во время которых индийские лётчики смогут лучше изучить самолёты, поставки которых должны начаться в ближайшее время.

В 2016 году французская компания Dessault Rafale выиграла тендер на поставку 36 истребителей для ВВС Индии. Сделка вывела Францию в число одного из крупнейших игроков на индийском рынке вооружений.

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