Индия купит комплексы ПВО С-400 у России, несмотря на санкции США

Нью-Дели, , 21:45 — REGNUM 6 сентября в ходе переговоров в формате 2+2 с США индийские представители собираются сообщить, что санкции не помешают Индии приобрести комплексы ПВО С-400 у России. По сообщению новостного агентства Dainik Bhaskar (Дайник Бхаскар), переговоры с американской стороной будут затрагивать, в основном, азиатскую проблематику, однако индийские представители намерены дать понять другой стороне, что покупка комплексов С-400 жизненно важна для безопасности страны.

Решение о приобретении комплексов ПВО С-400 «Триумф» на сумму 5,9 млрд долларов было принято в мае 2018 года после визита Нарендры Моди в Сочи. Сделка оказалась под угрозой из-за вступления в силу антироссийских санкций США СAATS.

Индийская сторона намерена объяснить своё решение о приобретении комплексов тем, что договорённость о поставке была достигнута до вступления в силу американских санкций. Ранее представители Пентагона заявили, что в случае, если сделка с Россией состоится, ведомство не может гарантировать, что против Индии не будут действовать санкции США.