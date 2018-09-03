Администрация Чимкента переехала в новое здание

Чимкент, Казахстан, , 21:07 — REGNUM Более 300 сотрудников из 13 городских управлений Чимкента переехали в здание, в котором раньше располагалась областная администрация Южно-Казахстанской области, сообщает 3 сентября издание BNews со ссылкой на руководителя отдела службы по управлению персоналом Жанибека Наушабай.

По его словам, на своих местах остались управления образования, здравоохранения, ЖКХ, координации занятости и социальных программ, спорта и культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 августа из Чимкента в Туркестан переехали 22 исполнительных органа власти из 27. Переезды чиновников связаны с присвоением Чимкенту статуса города республиканского значения.

Указом главы государства Нурсултана Назарбаева Южно-Казахстанская область была переименована в Туркестанскую с областным центром в Туркестане.

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