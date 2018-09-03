Во Владимирской области введут льготы для лиц предпенсионного возраста

Владимир, , 20:38 — REGNUM Власти Владимирской области намерены сохранить ряд льгот для граждан 55−60-летнего возраста. Об этом сегодня, 3 сентября, заявила в интервью ТАСС заместитель председателя законодательного собрания Владимирской области Ольга Хохлова («Единая Россия»).

Она отметила, что во Владимирской области проживает много льготников и существует много мер их поддержки. На переходный период пенсионной реформы все льготы для женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет будут сохранены.

«Мы собрались, обсудили изменения, подали в законодательное собрание, губернатору и на очередном заседании примем эти поправки», — рассказала Хохлова.

Вице-спикер пояснила, что во Владимирской области успешно действует программа региональных льгот для ветеранов труда, которых в регионе проживает 110 тыс. человек.

«Здесь и льготы на коммунальные услуги, и доплата по газификации домовладений, и поддержка некоторых медицинских услуг», — рассказала Хохлова.

Также Владимирская область является одним из немногих субъектов, где власти материально поощряют семьи, прожившие в браке 50, 60 и 70 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин выступил с посланием к гражданам, в котором заявил, что в целом поддерживает пенсионную реформу, предложенную правительством Дмитрия Медведева, но предлагает внести в неё некоторые изменения, в частности, действие пенсионных льгот для граждан, которые достигли предпенсионного возраста (которым осталось 5 и менее лет до выхода на пенсию).