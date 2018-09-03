Порошенко: Украина не будет продлевать договор о дружбе с Россией

Киев, , 20:34 — REGNUM Действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве России и Украины будет остановлено из-за не продления договора, заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с лидерами фракций Верховной рады в администрации президента, сообщило 3 сентября издание «Украинская правда».

«Я подчеркиваю, что он не разрывается, поскольку это сложная и длительная процедура, а он прекращает свое действие в связи с не продлением», — сообщил Порошенко.

Порошенко также заявил, что после совещания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), он отправит в Россию официальное письмо, в котором уведомит РФ о не продлении договора. Письмо будет отправлено до 30 сентября.

Отметим, что ранее о не продлении договора заявила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

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Напомним, в июне 2018 года депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили выйти из договора о дружбе России и Украины.

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