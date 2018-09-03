В Бишкеке встретились президенты Турции и Киргизии

Бишкек, , 20:31 — REGNUM 1 сентября Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в столицу Киргизии с трехдневным визитом. Президента Турции сопровождает его супруга Эмине Эрдоган, а также министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр торговли Рухсар Пекджан, министр труда, социальных услуг и семьи Зехра Зюмрют Селджук и министр по делам молодежи и спорта Мехмет Мухаррем Касапоглу.

Как сообщает агентство Анадолу, в ходе своего визита Эрдоган уже встретился со спикером парламента Киргизии Дастанбеком Джумабековым. Встреча прошла в закрытом от СМИ режиме.

Глава Турции также намерен принять участие в церемонии открытия III Всемирных игр кочевников, которые пройдут в городе Чолпон-Ата.

Эмине Эрдоран, в свою очередь, приняла участие в открытии культурного центра Айтматова в Бишкеке, который стал подарком Турции в честь 90-летия со дня рождения писателя.