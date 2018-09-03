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Министр здравоохранения Индии назвал лидера оппозиции червем из канализации

Политика

Федеральный министр здравоохранения Индии Ашвини Кумар Чоубе назвал лидера оппозиционной партии Индийский национальный конгресс Рахула Ганди шизофреником, сравнив его с червем из канализации

Министр здравоохранения Индии назвал лидера оппозиции червем из канализации
Цитата из х∕ф «12 разгневанных мужчин». Реж. Сидни Люмет. 1957. США

Нью-Дели, 3 сентября 2018, 20:20 — REGNUM  Скандально известный своими уничижительными высказываниями в адрес оппозиции Ашвини Кумар Чоубе, член правящей Индийской народной партии, в очередной раз совершил выпад против Рахула Ганди, главы партии Индийский национальный конгресс. По информации индийского новостного издания «Таймс оф Индия», министр здравоохранения сравнил своего политического оппонента с канализационным червем, а также назвал его шизофреником.

Причиной столь грубых высказываний стала позиция Рахула Ганди по соглашению между Францией и Индией о поставке французских многоцелевых истребителей «Рафаль». Партия Индийский национальный конгресс обвиняет правительство во главе с Нарендрой Моди в утаивании деталей сделки от общественности, а также изменении ее условий на менее выгодные для Индии.

С критикой резких высказываний Ашвини Кумара Чоубе выступили как представители оппозиционных партий, так и ближайшие союзники правящей партии. Сама Индийская народная партия поспешила дистанцироваться от заявлений политика.

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