Кандагар, Афганистан, , 20:21 — REGNUM 1 сентября в провинции Кандагар в ходе нескольких столкновений между полицией и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было убито семь боевиков, еще трое получили ранения

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, столкновения произошли в районах Наиш и Харкез провинции Кандагар. В результате боев был убит один из местных командиров движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Согласно официальному заявлению министерства внутренних дел, убитых и раненых среди гражданского населения нет.

На данный момент представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данное заявление.

Кандагар считается относительно безопасным по сравнению с другими южными провинциями страны, но в последние месяцы ситуация изменилась в худшую сторону.

* — (организация, деятельность которой запрещена в РФ)