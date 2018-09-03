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В афганской провинции Кандагар произошли столкновения с силами талибов*

Политика

В результате столкновений между полицией и сторонниками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Кандагар было убито семь боевиков

Кандагар, Афганистан, 3 сентября 2018, 20:21 — REGNUM  1 сентября в провинции Кандагар в ходе нескольких столкновений между полицией и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было убито семь боевиков, еще трое получили ранения

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, столкновения произошли в районах Наиш и Харкез провинции Кандагар. В результате боев был убит один из местных командиров движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Согласно официальному заявлению министерства внутренних дел, убитых и раненых среди гражданского населения нет.

На данный момент представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данное заявление.

Кандагар считается относительно безопасным по сравнению с другими южными провинциями страны, но в последние месяцы ситуация изменилась в худшую сторону.

* — (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

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