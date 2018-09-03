Понедельник, 3 Сентября 2018 года
21:35:18 МСК

В Триполи в Ливия введено чрезвычайное положение

Политика

Правительство национального согласия Ливии заявило о введении чрезвычайного положения в столице страны

Триполи, 3 сентября 2018, 21:14 — REGNUM  2 сентября правительство национального согласия, заседающее в Триполи, ввело режим чрезвычайного положения в городе. По заявлению «Аль-Арабийа», причиной ЧП стало увеличивающееся количество жертв вследствие столкновений противоборствующих вооруженных группировок на юге Триполи, начавшихся 26 августа 2018 года.1 сентября Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил возобновляющиеся акты насилия и призвал остановить их на территории Ливии. Он также призвал соблюдать договоренности о прекращении огня, заключенные при участии Организации Объединённых Наций. В совместном коммюнике Великобритания, Франция, Италия и США заявили о том, что они готовы противостоять агрессорам, покушающимся на безопасность и суверенитет Ливии. Газета также отмечает, что Триполи превратился в центр столкновений различных вооружённых группировок после падения режима Муаммара Каддафи в 2011 году, именно с этого момента в стране продолжается затяжной политический кризис.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гражданская война в Ливии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить