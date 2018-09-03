Пожар в здании Генеральной прокуратуры Саудовской Аравии

Эр-Даммам, Саудовская Аравия, , 21:48 — REGNUM 2 сентября в саудовском городе Эд-Даммам произошло возгорание в здании Генеральной прокуратуры. По сообщению «Аль-Арабия», силы гражданской обороны и более 20 пожарных бригад и спасательных служб быстро взяли ситуацию под контроль и без затруднений потушили пожар. Генеральная прокуратура представляет собой две постройки, соединённых в одно здание, в котором насчитывается 10 этажей.

Принц Мухаммед ибн Наиф ибн Абдул-Азиз Аль Сауд распорядился сформировать комитет по расследованию причин пожара. Он также поручил участникам спасательной операции удостовериться в соблюдении всех мер безопасности и убедиться в том, что все жители города находятся в целости и сохранности.

По заявлению Генеральной прокуратуры во время пожара ни один человек не пострадал, и, кроме того, была сохранена документация: все данные Генеральной прокуратуры Саудовской Аравии хранятся в электронной базе данных.

«Аль-Арабийа» отмечает, что Генеральная прокуратура возобновила свою работу в понедельник 3 сентября. Причиной возгорания называют перебои в работе вентиляционной системы в здании.