Что стало причиной взрывов на военном аэродроме в Дамаске?

Дамаск, , 21:52 — REGNUM 2 сентября на территории военного аэродрома Мезза произошли мощные взрывы, в результате которых двое человек погибли, а несколько — ранены. Ранее причиной взрыва был назван ракетный удар Израиля, однако сейчас сирийские военные специалисты опровергают эту версию. Газета «Аль-Арабия» с ссылкой на сирийские государственные СМИ сообщает о том, что настоящей причиной происшествия стали короткие замыкания на складах.

Корреспондент газеты «Аль-Арабия» указывает на то, что обвинения Израиля в ракетном ударе, появившиеся ранее, не являются беспочвенными. За последнее время Израилем было совершено несколько авиаударов, среди причин которых страна называет необходимость остановить поставки сирийского оружия «Хезболле».

Ранее на этой неделе Израиль возобновил угрозы возможных авиаударов по иранским военным базам в Сирии. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о том, что Израиль будет пресекать любые попытки Ирана разместить свои войска в Сирии.