Владимиру Путину рассказали итогах борьбы с паводками в Амурской области

Москва, , 20:10 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Амурской области Василий Орлов доложил Президенту РФ Владимиру Путину о паводковой обстановке в регионе и об объемах нанесенного стихий ущерба, сообщает Kremlin.ru.

По словам Василия Орлова, ущерб дорожному хозяйству составляет около 500 млн рублей, сельскому хозяйству, по предварительным данным, 1,4 млрд рублей

«С паводком справились. Нас в этом году стихия пощадила, — рассказал Василий Орлов, — Тем не менее нанесен определенный ущерб дорожному хозяйству, сельскому хозяйству».

По его данным, пострадали 52 домовладения, большое количество приусадебных участков. Однако власти региона были готовы и к более серьезным последствиям разгула стихии, в том числе и к эвакуации людей.

Говоря о масштабах понесенных потерь, врио губернатора Амурской области сообщил, что ущерб дорожному хозяйству составляет около 500 млн рублей, сельскому хозяйству — по предварительным данным — 1,4 млрд рублей. В регионе совместно с федеральным центром проводят работу по компенсационным мерам.

«По домовладениям и по приусадебным участкам мы справимся силами областного бюджета, предусмотрены соответствующие резервные фонды, и мы начали выплату гражданам, тем, у кого пострадало жилье, — заверил Василий Орлов, отметив, что деньги до людей уже «частично дошли», — Там порядка 60 тыс. рублей, в том случае, если в дома поступила вода, 60 тыс. рублей мы выплачиваем: часть, 30 тыс. рублей, — это средства муниципальных бюджетов, 30 тыс. — это областной бюджет».

Кроме того, Василий Орлов сообщил Владимиру Путину о том, что в Амурской области остро стоит вопрос, связанный с аварийным жильем.

«Достаточно большое количество людей не переселено до сих пор из ветхого и аварийного жилья. В том числе по вашему поручению с 2011 года мы вели работу по переселению граждан из ветхого жилья в зоне БАМа, переселили примерно половину от потребности — 5 тыс. человек переселено, 95 тыс. кв. м», — отчитался врио губернатора. По его данным, предстоит переселить еще 5 тыс. человек. «Это 109 тыс. кв. м. Силами областного бюджета, конечно, мы не справимся с этой задачей», — заключил Василий Орлдов.