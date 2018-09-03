Киев обвиняет инакомыслящих в госизмене

Киев, , 20:22 — REGNUM Украинские власти признают или не признают войну в стране, когда им выгодно, заявила политический эксперт Елена Дьяченко 3 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

Украинские следственные органы открывают огромное число дел по статье «Госизмена», хотя обязательной частью состава преступления является объявленная война, военное положение или вооруженный конфликт на государственной границе, рассказала Дьяченко.

«Менять Конституцию как перчатки (а ее нельзя менять в войну и военное положение) тоже не стесняются, потому что нет официально объявленной войны или военного положения», — отметила эксперт.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил школьникам, что на Украине не будет введено военное положение, поскольку «ценности демократии» для украинской власти не менее важны, чем суверенитет.

Читайте также: Порошенко заявил перед школьниками, что не будет вводить военное положение