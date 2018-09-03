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ЕС поддержал пересмотр границ между Сербией и Косово. ФРГ против

Политика

Федерика Могерини, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, поддержит обмен территориями между Сербией и Косово, если две страны будут руководствоваться международным правом

ЕС поддержал пересмотр границ между Сербией и Косово. ФРГ против
Иван Шилов © ИА REGNUM
Косово

Приштина, 3 сентября 2018, 20:25 — REGNUM  Глава внешней политики ЕС (Европейского союза) Федерика Могерини заявила, что любой достигнутый на принципах взаимного согласия результат получит поддержку ЕС, при условии, что этот результат будет соответствовать международному праву. По ее словам, она поддержит обмен территориями между республиками Сербия и Косово, если две страны не будут пытаться создать этнически гомогенные государства.

По сообщению албанского новостного агентства «ABC NEWS», Могерини сделала это заявление на пресс-конференции в Вене, после встречи между министрами иностранных дел стран-членов Европейского союза и их балканскими коллегами. Через несколько дней ожидается начало очередного раунда переговоров между президентами Сербии и Албании Вучичем и Тачи в Брюсселе при посредничестве ЕС.

Однако на той же встрече в Вене глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас однозначно заявил, что идея об обмене территориями и дискуссии по этой теме являются ошибочными.

По словам Хайко Мааса, «это может открыть многие старые раны, что заставляет нас занимать скептическую позицию. Обсуждение обмена территориями не ведет в должном направлении».

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Косово
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