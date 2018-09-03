В Волгоградской области гражданам предпенсионного возраста оставят льготы

Волгоград, , 19:41 — REGNUM Власти Волгоградской области намерены сохранить и расширить действующие меры поддержки граждан старшего возраста. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает пресс-служба губернатора Волгоградской области.

Сегодня состоялось оперативное совещание под руководством губернатора Волгоградской области Андрей Бочаров, на котором обсуждался вопрос сохранения действующих льгот, а также расширения мер поддержки граждан предпенсионного и пенсионного возрастов.

Для этого планируется внести поправки в ряд региональных законодательных актов, в том числе в социальный кодекс. Таким образом будет реализована инициатива президента России по корректировки пенсионной реформы.

Мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины в возрасте 55 лет вне зависимости от получения статуса «пенсионер» сохранят за собой право на компенсацию расходов на оплату отдельных услуг ЖКХ, льготный проезд, адресное социальные пособия, а также на обеспечение слуховыми аппаратами и протезно-ортопедическими изделиями. При предоставлении льгот будут учитываться критерии адресности и нуждаемости.