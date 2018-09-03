МИД РФ «не обратит внимания» на продление индивидуальных санкций ЕС

Москва, , 19:24 — REGNUM Москва не будет обращать внимания на ожидаемое продление Европейским союзом индивидуальных антироссийских санкций. Об этом 3 сентября заявил журналистам замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

По его словам, санкции ЕС продлеваются автоматически и без обсуждений, тем временем во многих странах, которые понесли серьёзные потери от санкционных мер, всё активнее ведутся дискуссии о необходимости их отмены.

«Россия в данной ситуации развивается своим путём и обращать внимания на эти санкции не будет», — отметил замглавы МИД.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что постоянные представители стран Евросоюза согласовали очередное продление индивидуальных санкций в отношении российских физических и юридических лиц. Как ожидается, действие ограничительных мер будет продлено ещё на шесть месяцев.

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