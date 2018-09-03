В Чувашии пересчитают расходы на пенсионеров и пересмотрят законодательство

Чебоксары, , 19:01 — REGNUM В Чувашии на планёрке в правительстве обсуждены предстоящие изменения в пенсионном законодательстве. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы региона.

Было отмечено, что с учётом снижения первоначально предлагаемого возраста выхода на пенсию соответствующие льготы необходимо закрепить в региональном законодательстве. В связи с этим глава Чувашии Михаил Игнатьев поручил профильным министерствам и ведомствам, а также органам местного самоуправления Чувашии поручено своевременно подготовить необходимые расчеты для начислений.

В республике различные меры государственной поддержки получают более 205 тыс. граждан пенсионного возраста, поддержка оказывается по 14 направлениям. На эти цели в 2019 году из республиканского бюджета планируется направить 2,4 млрд рублей. Вопросы дополнительного финансирования в связи с новыми изменениями будут решаться с федеральным ведомством.

Михаил Игнатьев сообщил, что на людей предпенсионного возраста будут распространяться льготы, включая льготы на местные налоги на землю и имущество, что отразится на пополняемости бюджетов. В этой связи поручено в каждом муниципалитете просчитать объемы выпадающих доходов, чтобы в последующем внести соответствующие корректировки в консолидированный бюджет Чувашии.

По данным минтруда Чувашии, дополнительная потребность в средствах на социальные выплаты для граждан предпенсионного (пособие по безработице и стипендия в период профессионального обучения) в 2019 году расчётно составит 11,1 млн рублей. Расчёт сделан на основе максимального размера пособия по безработице возраста в 11 280 рублей

Напомним, налоговую льготу по налогу на имущество физических лиц имеют право пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также мужчины, достигшие 60 лет, и женщины 55 лет. По информации минфина Чувашии, за 2016 год данный вид льготы получили 168 тыс. пенсионеров на 68 млн рублей. За 2017 год эти льготы составят порядка 91 млн рублей.

«Рост обусловлен, в первую очередь, тем, что с 1 января 2016 года на территории республики в качестве налоговой базы для исчисления налога на имущество физических лиц применяется кадастровая стоимость объектов налогообложения вместо инвентаризационной стоимости», — говорят в минфине Чувашии.

По словам управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Чувашии Розы Кондратьевой, постепенное повышение пенсионного возраста завершится на поколении женщин 1968 года рождения. В республике это коснется 25 тыс. женщин, или 2,1% общей численности населения. Дополнительные расходы бюджета в связи с этим расчётно оцениваются за три года в объеме 5,9 млрд рублей.

Согласно предлагаемому проекту, женщины с тремя детьми получают право выхода на пенсию на три года раньше срока, с четырьмя — на четыре года раньше. По данным назначенных в I полугодии 2018 года пенсий, в республике такой льготой ежегодно смогут воспользоваться около 1,5 тыс. женщин, имеющих троих детей, и около трехсот — с четырьмя детьми. Дополнительные расходы на выплату пенсии данной категории лиц составят не менее 0,5 млрд рублей на переходный период.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в телеобращении рассказал о мерах по смягчению социальных последствий манёвра, цель которого — обеспечение устойчивости и стабильности пенсионной системы. По его словам, альтернативные варианты выхода из сложной ситуации с пенсионным обеспечением тщательно рассматривались и просчитывались. Но они «кардинально ничего не решают, а просто латают дыры».

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