В Самаркандской области открыли седьмой музей, посвященный «репрессиям»

Ташкент, , 19:11 — REGNUM На территории факультета географии и экологии Самаркандского государственного университета (СамГУ) открылся музей «памяти жертв сталинских репрессий», сообщает 3 сентября издание «Подробно.uz».

В музее рассказывается о так называемой борьбе местного населения за свободу от царской России, о «национальном возрождении» (1901−1917), а также о крахе непризнанного государства «Туркестанской автономии». В музее выделены периоды с 1937 по 1938 и с 1940 по 1950 году, которые получили название «политические репрессии».

Председатель республиканского фонда «Памяти жертв репрессий» Бахтиёр Хасанов сказал, что в Самаркандской области открывается седьмой музей по этой тематике.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа в Узбекистане состоялись мероприятия в честь Дня жертв репрессий, который был учрежден первым президентом республики Исламом Каримовым в 2001 году. Представители постсоветской власти в Узбекистане культивируют в народе мифы об «ужасном положении Узбекистана» в составе России и СССР.

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