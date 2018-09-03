Правящие партии Италии поддерживают 60,5% избирателей

Рим, , 18:56 — REGNUM Совокупный рейтинг поддержки двух правящих партий Италии по-прежнему составляет около 60%, за последний месяц он вырос на 0,5%, сообщает в понедельник, 3 сентября, TgLa7 со ссылкой на данные социологического опроса, проведенного SWG.

В период с 30 июля по 3 сентября рейтинг «Лиги» Маттео Сальвини вырос с 30,3 до 32,2%, рейтинг «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо снизился с 29,7 до 28,3% голосов.

Бывшая правящая демократическая партия прибавила в сравнении с прошлым опросом 0,3%, но все равно заметно отстает от участников коалиции — ее рейтинг составляет 17,7%. Соратники Сильвио Берлускони из партии «Вперед, Италия» могли бы рассчитывать на 6,9% голосов (на 1,7% ниже, чем месяцем ранее).

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Парламентские выборы в марте 2018 года завершились победой «Движения 5 звезд» (32,7%) и «Лиги» (17,4%). За это время партия Ди Майо несколько снизила свои показатели, а партия Сальвини — увеличила почти вдвое.

Итальянские социологи указывают, что уровень доверия к правительству совпадает с совокупным рейтингом входящих в него партий (60%) и отмечают беспрецедентный для Италии факт — рост рейтингов партии уже после прихода во власть.

В опросе SWG приняли участие 1500 респондентов — граждан Италии.