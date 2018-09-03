Украинское государство продолжает пиарить «евроинтеграцию» за счет граждан

Киев, , 19:14 — REGNUM Госкомтелерадио Украины объявило тендер на проведение пиар-кампании, пропагандирующей европейскую и евроатлантическую интеграцию страны, сообщили 3 сентября пресс-службе ведомства.

Сумма, выделяемая государством на проведение кампании, эквивалентна примерно двадцати миллионам рублей.

«Госкомтелерадио объявил о тендерной закупке рекламных и маркетинговых услуг по организации и проведению информационной и образовательной кампаний по европейской и евроатлантической интеграции Украины. Прием предложений на участие в тендерных процедурах продолжается до 16 сентября 2018 года», — сказано в сообщении.

На торгах также решат, кто будет проводить образовательную программу под названием «Почему НАТО? Основы и принципы деятельности НАТО и его роль в поддержании международной безопасности».

Напомним, в 2013 году, незадолго до начала евромайдановского путча, при поддержке посольства Великобритании на Украине прошла широкомасштабная пропагандистская кампания, рассказывавшая о преимуществах жизни в Европе. Фактически, гражданам Украины предложили два антагонистических образа — картинку несуществующего европейского рая и «ужасной», но настоящей, Украины.

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