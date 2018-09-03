Володин: Проблемы бизнеса в регионах нужно обсуждать системно

Красногорск, , 18:35 — REGNUM Проблемы и сложности, с которыми сталкивается бизнес, необходимо обсуждать в каждом регионе и на системной основе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей встречи с представителями делового сообщества Московской области.

«Такие встречи надо проводить однозначно чаще и на системной основе», — отметил Володин.

По его словам, в ходе встречи с бизнесменами Московской области по инициативе губернатора области Андрей Воробьева, депутатам удалось обсудить наиболее важные сложности, с которыми сталкиваются предприниматели.

«Начали мы с вопроса от руководителя предприятия ОПК, который касался законодательства и барьеров существующих в вопросах финансовых, но завершили мы его вопросами, которые задавали представители деловых объединений, представители конкретного бизнеса», — отметил Володин.

По его словам, такой формат встреч доказал свою эффективность и его следовало бы распространить за пределы Московской области в другие регионы.

«Все сошлись во мнении, что этот разговор крайне полезен. Он полезен ещё и потому, что позволяет нам увидеть проблемы глазами тех, кто работает в этой сфере и реагировать на эти вопросы оперативно. Поэтому было бы правильно нам в дальнейшем такие формы использовать не только в рамках этого региона», — отметил Володин.