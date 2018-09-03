Сальвини: военное вторжение в Ливию не исправит ситуацию

Рим, , 18:35 — REGNUM Военное вторжение в Ливию не исправит ситуацию в этой стране, заявил в понедельник, 3 сентября, вице-премьер Италии, глава МВД Маттео Сальвини, передает Il Fatto Quotidiano.

По словам Сальвини, «другим» (странам) «тоже следовало бы это понять».

Вице-премьер опасается, что «кое-кто» ради своей экономической выгоды подвергнет опасности стабильность в Северной Африке, подобно тому, как ранее этот «кое-кто» уже начал там «войну, которую не надо было начинать». Этот выпад был направлен в адрес Франции, поясняет издание.

Конечной целью должно быть общее благо, то есть мир, а не война, добавил Сальвини.