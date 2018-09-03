Постпреды ЕС договорились о продлении антироссийских санкций

Брюссель, 3 сентября 2018, 18:35 — REGNUM Послы 28 стран Европейского союза согласовали очередное продление санкций против Российской Федерации. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщают евросоюзные СМИ со ссылкой на источник в Совете ЕС.
По словам источника, постоянные представители стран ЕС сегодня согласовали продление индивидуальных ограничительных мер в отношении российских физических и юридических лиц. Санкции будут продлены ещё на полгода.
Решение будет утверждено на официальном плановом заседании послов Евросоюза. После этого продление санкций будет формально одобрено Советом Евросоюза, а затем вступит в силу после опубликования в официальном журнале Евросоюза.
Напомним, что в отношении России также действуют секторальные санкции против отдельных секторов российской экономики.
Эти санкции Запад ввел после того, как Крым вернулся в состав России, а на Украине началась гражданская война. Условием снятия санкций Запад ставит возвращение Крыма Украине и фактическую сдачу Киеву народных республик Донбасса.
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