Павел Зарубин о ярославских выборах: Это была самая скучная кампания

Ярославль, , 18:34 — REGNUM Выборы в Ярославскую областную думу-2018 стали самой скучной кампанией в регионе за последние 10 лет. Таким парадоксальным мнением поделился с корреспондентом ИА REGNUM известный ярославский политик, политолог и политтехнолог, в прошлом председатель муниципалитета областного центра Павел Зарубин. В настоящее время Зарубин лишен возможности влиять на региональную политику, но с интересом наблюдает за происходящим со стороны. Имея свое личное мнение, которое может не совпадать с мнением ярославской редакции ИА REGNUM.

Ни снятие с выборов двух партий, ни война исков не пробудили интереса Павла Марковича к выборам. Он считает все это бурей в стакане воды.

«Все понимают, что Ярославская областная дума превратилась в декоративный, комичный орган. Все политические акторы понимают, что это пустое место. Самый маленький чиновник значит больше, чем дума. Там нет центра принятия решений, это центр оформления решений. Поэтому трудно было найти заинтересованных людей. Даже директора предприятий пошли туда скорее по инерции. Не было качественного отбора кандидатов, мотивация кандидатов низкая», — считает Павел Зарубин.

Зарубин полагает, что снижения статуса думы в глазах политической элиты вряд ли можно назвать позитивным моментом в региональной политике.

«Проблемы в регионе и стране есть: это и пенсионная реформа, и московский мусор, но все это никак не отражается на выборах. Кандидаты в депутаты в большинстве своем это все даже не обсуждают. Они понимают, что никак не смогут на это повлиять в случае избрания. Раньше выборы были отражением актуальной повести и своего рода барометром общественного мнения. Сейчас эта корреляция пропала — проблемы есть, они волнуют общество, но это никак не отразится на результатах выборов. За счет низкой явки и мобилизации «Единая Россия» займет 80% мест в думе. Это никак не будет отражать настроения людей, но это будет так», — считает Павел Зарубин.

Прогноз Павла Зарубина, по его личному оценочному суждению, таков:

«Единая Россия» — 49−52%

КПРФ — 15−18%

ЛДПР — 12−15%

«Справедливая Россия» — 6−9%.

Почти во всех округах победу одержат одномандатники «Единой России». Таким образом партия власти получит 40 мандатов, а 10 оставшихся распределят парламентские партии.

Расклад вполне традиционный, за исключением результата «Единой России», которая на прошлых выборах в Ярославскую областную думу получила 42%, а в областном центре 30%. Зарубин считает, что во многом это следствие низкой конкуренции и аморфности оппозиционных партий.

«Если бы оппозиция вообще ничего не делала, не повесила бы ни одного плаката и не провела бы ни одной встречи, ее результат был бы ровно такой же, с разницей в 1−3%. Жизнь подбросила оппозиции множество информационных поводов, но она ни одним из них не воспользовалась. Лидеры предпочитали расторговаться — за 1−2-3−4 мандата в областной думе. Власти совершенно неважно, 3 или 4 мандата будет у КПРФ. Важно, чтобы не было уличного протеста, потому что уличный протест может конвертировать реальное недовольство в политические действия. Отдельные попытки этого были предприняты отдельными оппозиционными политиками, но были жестко подавлены. Но главное не это, а отсутствие политической воли. Оппозиция не хочет захватывать власть, ей достаточно 1−4 мандата, которые должны получить партийные лидеры. Поэтому лидеры не заинтересованы в появлении сильных кандидатов в своей партии. Оппозиция любит жаловаться: мол, нет ресурсов, мол, нет людей, мол, власть давит, но это все отговорки. Если есть политическая воля, ресурсы и люди приходят», — полагает Павел Зарубин.

Одно из самых громких событий этих выборов — снятие ПАРНАСа — Зарубин считает закономерным результатом.

История с ПАРНАСом — уникальная ситуация, когда один из самых радикальных оппозиционных проектов в Ярославской области превратился в сателлита власти. Произошло это благодаря Сергею Балабаеву, который давно нашел общий язык с региональным правительством. Это сложная конструкция, которая должна была порваться. Сергей Балабаев выбрал слишком сложный бренд, и федеральная повестка победила региональную: федеральная власть не могла допустить, чтобы ПАРНАС получил возможность выдвигать своих кандидатов без сбора подписей по всей стране. Попытка скрестить ежа с ужом не удалась. Усидеть на двух стульях, погнаться за двумя зайцами не получилось, и Балабаев проиграл. Это урок, что нельзя быть псеводоппозиционером», — говорит Павел Маркович.

Сбудутся ли прогнозы одного из патриархов ярославского политического закулисья — узнаем 10 сентября.