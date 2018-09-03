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Порошенко «случайно» сфотографировали на борту самолета, летевшего в Киев

Политика

Президент прокатился вместе с «простыми смертными»

Порошенко «случайно» сфотографировали на борту самолета, летевшего в Киев
Иван Шилов © ИА REGNUM
Порошенко

Киев, 3 сентября 2018, 18:37 — REGNUM  Президента Украины Петра Порошенко сфотографировали на борту самолета, летевшего из Лондона в Киев, заявила Екатерина Козориз 2 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам очевидцев, Порошенко всем улыбался и даже самостоятельно уложил багаж на полку.

Напомним, 30 августа в сети появился снимок, на котором обычный прохожий запечатлен рядом с наиболее рейтинговым на данный момент кандидатом в президенты Юлией Тимошенко. Чисто случайно политик совершала пробежку в весьма откровенном спортивном наряде.

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