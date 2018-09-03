Володин: Необходимо создать условия для уверенности бизнеса в РФ

Москва, , 18:26 — REGNUM От решения задача по созданию условий для развития бизнеса зависит и развитие российской экономики в целом. Как передает корреспондент 3 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе совещания с представителями делового сообщества Московской области.

«Нужно создать условия для того, чтобы российский бизнес развивался, чтобы он чувствовал себя уверенно», — заявил Володин.

По его словам, одной из главных задач, которую необходимо решить, становится преодоление законодательных барьеров, «которые мешают развиваться предприятиям оборонно-промышленного комплекса в выпуске именно гражданской продукции».

Между тем, подчеркнул он, несмотря не диверсификацию предприятий ОПК, они должны сохранить свой основной вид деятельности.

«Предприятия должны сохранить свою квалификацию — то, ради чего они, собственно, и создавались», — отметил Володин.