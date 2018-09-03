МИД Франции обеспокоен возможностью операции сирийской армии в зоне «Идлиб»

Париж, , 18:23 — REGNUM Франция обеспокоена возможностью военной операции правительственной армии Сирии в зоне деэскалации «Идлиб», заявил 3 сентября официальный представитель МИД Франции.

Официальный Париж считает, что операция сирийской армии и ее союзников по ликвидации очага террористов, скопившихся в Идлибе, может повлечь «новую серьезную гуманитарную и миграционную катастрофу».

Кроме того, в заявлении отмечается, что Франция продолжит вместе со своими партнерами бороться с безнаказанным применением химического оружия и военными преступлениями в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории сирийской провинции Идлиб и одноименной зоны деэскалации конфликта скопились боевики целого ряда группировок. Прикрываясь статусом зоны деэскалации боевики практически ежедневно обстреливают прилегающие населенные пункты и позиции правительственных войск.

Минобороны России официально заявило, что на территории зоны «Идлиб» боевики готовят провокацию с отравляющими веществами, которую США и их сателлиты намерены использовать как предлог для ракетного удара по Сирии.

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