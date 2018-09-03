В Москве заявили о готовности «дачных» участков для голосования на выборах

Москва, , 19:00 — REGNUM Загородные избирательные участки готовы к выборам мэра Москвы 9 сентября 2018 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы 3 сентября. Как заявил председатель комиссии Общественной палаты города Москвы по развитию общественного контроля и взаимодействия с общественными советами Александр Шарлай, члены Общественного штаба и представители кандидатов в мэры Москвы посетили три «дачных» избирательных участка в Чеховском районе, на которых будут голосовать наибольшее число москвичей.

Так, по системе «Мобильный избиратель» более 520 человек зарегистрировались на участке № 5163, более 320 — на участке № 5162 и более 860 москвичей смогут выразить политическую волю на участке № 5167.

«Были учтены недостатки, на которые избиратели, наблюдатели и участники выборов обращали внимание в прошлый раз. Продумана логистика, избирателям будет легко добраться к месту голосования в день выборов. Особое внимание мы обратили на наличие всей необходимой атрибутики. На каждом из участков установлены камеры с возможностью «отматывать» назад видео. Хорошо просматривается и место выдачи бюллетеней, и избирательная урна», — сообщил Шарлай.

В настоящий момент приём заявлений для голосования за городом продолжается. При этом завершился тренинг для общественных наблюдателей, которые будут работать на выборах. Волонтёров доставят рано утром на участки, где они будут следить за голосованием до завершения подсчёта голосов. После получения на руки заверенной копии протокола они вернутся в Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, более трети жителей Москвы (31,8%) планируют принять участие в выборах мэра столицы в Единый день голосования 9 сентября.

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