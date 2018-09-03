Володин: ГД определится с поддержкой соцпредпринимательства до конца года

Красногорск, , 18:11 — REGNUM Госдума до конца 2018 года рассмотрит законопроект, направленный на поддержку социально ориентированного бизнеса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей встречи с представителями делового сообщества Московской области.

«Мы рассмотрим законодательную инициативу в приоритетном порядке. Коллеги правильно поднимают вопрос про социально ориентиованный бизнес. И у нас есть возможность этот законопроект рассмотреть до конца года», — отметил Володин, отвечая на вопрос главы Опоры России Александра Калинина.

Речь идёт о правительственном законопроекте, регулирующем создание и работу в РФ социально ориентированных предприятий и социального предпринимательства в целом. Под ним предлагается считать малый и средний бизнес, который устраивает на работу инвалидов, одиноких родителей с детьми ‎до семи лет, многодетных родителей, неработающих пенсионеров и другие льготные категории граждан.

Как передавало ранее ИА REGNUM, бизнес обратился к Госдуме с просьбой принять законопроект о введении в РФ социального предпринимательства и льготных условий для его работы. Как отмечали в Опоре России, такие преференции уже действуют в Московской области и доказывают свою эффективность.

«У нас есть хороший пример Московской области, которая поддерживает социально ориентированный бизнес и его развивает», — отметил Володин, подчеркнув, что подобный опыт следует распространить на всю страну.

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