Владимир Путин засекретил сведения о внештатных сотрудниках СВР

Москва, , 18:07 — REGNUM Сведения о внештатных сотрудниках Службы внешней разведки России отнесены к государственной тайне. Соответстующий указ президента России Владимира Путина опубликован 3 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в перечень сведений, причисляемых к государственной тайне, теперь входят также данные о «привлекаемых к выполнению разведывательных заданий сотрудниках органов внешней разведки России, не входящих в кадровый состав названных органов».

Речь в документе идет о внештатных сотрудниках Службы внешней разведки, Федеральной службы безопасности и Министерства обороны России.

Ранее, напомним, к государственной тайне относились только сведения о лицах, входящих в штат разведывательных органов.