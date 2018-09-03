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Владимир Путин засекретил сведения о внештатных сотрудниках СВР

Политика

Президент подписал указ, расширяющий перечень государственных тайн

Москва, 3 сентября 2018, 18:07 — REGNUM  Сведения о внештатных сотрудниках Службы внешней разведки России отнесены к государственной тайне. Соответстующий указ президента России Владимира Путина опубликован 3 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в перечень сведений, причисляемых к государственной тайне, теперь входят также данные о «привлекаемых к выполнению разведывательных заданий сотрудниках органов внешней разведки России, не входящих в кадровый состав названных органов».

Речь в документе идет о внештатных сотрудниках Службы внешней разведки, Федеральной службы безопасности и Министерства обороны России.

Ранее, напомним, к государственной тайне относились только сведения о лицах, входящих в штат разведывательных органов.

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