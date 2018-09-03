Жительницу Донбасса на Украине осудили за подготовку референдума в ДНР

Киев, , 18:13 — REGNUM Украинский суд назначил жительнице Первомайского района ДНР наказание в виде пяти лет тюрьмы с испытательным сроком в два года, за участие в проведении референдума о независимости ДНР, сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил (ООС) 3 сентября на официальной странице в социальной сети Facebook.

В мае 2014 года женщина агитировала за референдум местных жителей, опрашивала их, проверяла паспорта и составляла реестр избирателей.

Напомним, референдум о самоопределении Донецкой народной республики прошел в мае 2014 года после того, как регион отказался признавать незаконный режим, установившийся в Киеве в результате майданного путча.

Подавляющее большинство жителей ДНР одобрили идею государственной независимости региона.

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