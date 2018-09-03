Суверенитета Украины не было, нет и не предвидится – профессор МГИМО

Москва, , 18:21 — REGNUM В мире насчитывается всего два или три суверенных государства, а остальные так или иначе зависят от других, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 3 сентября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«В мире всего два-три суверенных государства, остальные так или иначе зависят от других, и поэтому никакого суверенитета на Украине не было, нет и, скорее всего, не предвидится, — уверен Мигранян. — Освободившись от советского и русского рабства (как они говорили), они тут же себя продали в рабство Вашингтону. Происходит прогрессирующая деградация высокого стиля в политике. После распада СССР политики мельчают. Самый главный признак высокого стиля — это когда уважающий себя руководитель уважаемой державы не мог быть смешным. Сегодня, так как повсеместно на сцене появляются демагоги и популисты, им не смешно и не стыдно быть смешными. Они даже не понимают, что они смешные».

Напомним, что поводом для этого разговора стало странное выступление перед украинскими первоклассниками президента Украины Петра Порошенко. Обращаясь к своим юным согражданам по случаю начала их первого учебного года, он решил, что детям будет интересно узнать о его недавнем визите в США на похороны «большого друга Украины» сенатора Джона Маккейна, «российском вторжении», а также о таких вещах, как «фитиль войны» и «ключ от мира», которые, как считает Порошенко, «находятся в Москве».