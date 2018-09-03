«ЕР» организует конкурс театральных постановок по школьной программе

Москва, , 18:03 — REGNUM «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Культура малой Родины» запускает конкурс среди детских театров на лучшую театральную постановку по произведениям русской классики в рамках школьной программы. Об этом заявила координатор партпроекта «Культура малой Родины», первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Ольга Казакова.

Ольга Казакова подчеркнула, что всего за год с момента запуска направления «Театры — детям» проект кардинально продвинулся вперёд. Кроме заметного увеличения финансирования в 2018 году до миллиарда рублей, проработаны новые формы поддержки театров, направленные на стимулирование повышения качества и содержания постановок.

«Необходимо не только совершенствовать материально-техническую базу театров, но и работать над популяризацией функции просвещения, воспитания, которую безусловно несут учреждения культуры. Это, собственно говоря, то, с чем чаще всего обращаются жители глубинки, наших регионов», — подчеркнула координатор партийного проекта.

Председатель общественного совета партпроекта «Культура малой Родины» Сергей Безруков подчеркнул, что произведения классиков собирают большое число зрителей и востребованы, если их сделать профессионально, интересно, с использованием тех возможностей, которые появились в результате проекта. Не стоит забывать и своих национальных авторов. Также он подчеркнул, что для детей театр должен быть не только развлечением.

«Очень важно, что детские спектакли должны нести смысловую нагрузку», — указал он.

По словам председателя общественного совета, на участие в конкурсе уже подана 151 заявка, заявлены претенденты из 11 республик, одного автономного округа, шести краев и 22 областей.

«Лонг-лист большой: это театры Санкт-Петербурга, Владимира, Петрозаводска, Новосибирска, Саратова, Тулы, Тюмени», — отметил Сергей Безруков.

Он сообщил, что итоги конкурса будут подведены на первом международном большом детском фестивале, который будет проходить в Москве с 18 ноября по 4 декабря. Театры-победители ждут денежные призы, которые можно будет направить на новые постановки.

В заключение Ольга Казакова обратила внимание на то, что в результате проведения такого конкурса увеличится количество зрителей, которые, посмотрев такой спектакль, смогут более глубоко освоить школьную программу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Задачи партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины» — поддержка учреждений культуры в регионах России — сельских и районных домов культуры, кукольных и детских театров, театров в малых городах. К участию в партпроекте активно привлекаются местные жители, которые выражают свое мнение и участвуют в обсуждении и контроле за работами, которые ведутся в рамках проекта. Особое внимание уделяется театрам малых городов. Под контролем партпроекта — 670 млн рублей, выделенных из федерального бюджета в 2017 году и направленных на поддержку таких театров. Кроме того, партпроект следит за укреплением материально-технической базы детских и кукольных театров, созданием условий для качественного обновления их репертуара, популяризацией новых детских постановок в регионах.