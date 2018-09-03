Жители Казахстана выберут депутатов в местные советы в октябре

Астана, , 18:17 — REGNUM Выборы в маслихаты (местные представительные органы власти) вместо выбывших депутатов пройдут 28 октября 2018 года, сообщили 3 сентября в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

В соответствии с республиканским законодательством, довыборы в местные маслихаты проходят в последнее воскресенье октября и марта. В целом в Казахстане оказалось 83 свободных округа.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в конституционный закон о выборах, которые вводят прямые выборы акимов (глав) городов районного значения, сёл, посёлков и сельских округов.

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