Понедельник, 3 Сентября 2018 года
18:30:58 МСК

Жители Казахстана выберут депутатов в местные советы в октябре

Политика

В Казахстане оказалось 83 свободных округа

Астана, 3 сентября 2018, 18:17 — REGNUM  Выборы в маслихаты (местные представительные органы власти) вместо выбывших депутатов пройдут 28 октября 2018 года, сообщили 3 сентября в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

В соответствии с республиканским законодательством, довыборы в местные маслихаты проходят в последнее воскресенье октября и марта. В целом в Казахстане оказалось 83 свободных округа.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в конституционный закон о выборах, которые вводят прямые выборы акимов (глав) городов районного значения, сёл, посёлков и сельских округов.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев одобрил изменение выборного законодательства Казахстана

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить