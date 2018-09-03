В Ростовской области представили нового главу управления МЧС

Ростов-на-Дону, , 17:57 — REGNUM В Ростове-на-Дону работникам Главного управления МЧС России по Ростовской области представлен новый руководитель. Временно исполняющим обязанности начальника ведомства назначен генерал-майор внутренней службы Вячеслав Бутко, сообщает ИА REGNUM.

О новом главе ГУ МЧС России по Ростовской области известно, что ранее он служил в спасцентрах Московской и Ивановской областей на руководящих должностях.

ИА REGNUM напоминает, что до этого времени исполнял обязанности главы ведомства Евгений Кондратьев. Он был назначен после того, как руководящий пост после четырёх лет работы покинул Валерий Синьков. Тогда предполагалось, что одной из причин ухода могла стать его предварительная версия о причине возгорания домов на Театральном спуске 21 августа 2017 года. Сразу после крупнейшего пожара в частном секторе он заявил, что возгорание могло начаться с мусорной свалки, куда попал «посторонний источник зажигания». К слову, версия о поджоге так и не подтвердилась.

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