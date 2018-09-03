Понедельник, 3 Сентября 2018 года
18:31:23 МСК

Китай и страны Африки завершили обмен дипломатическими представительствами

Политика

В Пекине открылись посольство Буркина-Фасо и представительство Африканского союза

Китай и страны Африки завершили обмен дипломатическими представительствами
Embassy of Equatorial Guinea
Флаги стран Африканского союза

Пекин, 3 сентября 2018, 17:50 — REGNUM  В Пекине, на полях Форума китайско-африканского сотрудничества, прошла церемония открытия посольства Буркина-Фасо, а также представительства Африканского союза (АС) в КНР, в которой принял участие глава МИД Китая Ван И, сообщает 3 сентября Синьхуа.

После этого все 54 африканские страны-участницы форума вместе с АС получили представительство в КНР.

Ван И назвал это свидетельством крепнущих связей КНР и Африки, которые устанавливают отношения всестороннего стратегического сотрудничества и партнерства. При этом глава китайской дипломатии подчеркнул, что КНР в свое время стала одной из первых стран за пределами африканского региона, которая создала миссию при АС.

Отмечается также, что 31 августа, во время встречи китайского лидера Си Цзиньпина с президентом Буркина-Фасо Роком Марком Кристианом Каборе, были достигнуты важные договоренности для развития двусторонних отношений Китая с этой страной.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Китай и страны Африки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить