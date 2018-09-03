Пенсионная реформа и организация свалок определят итог выборов – политолог

Архангельск, , 17:49 — REGNUM 9 сентября жители Архангельской области примут участие в выборах депутатов в областное Собрание. Представитель ЦИК Клавдия Бородулина, посетившая на прошлой неделе регион, охарактеризовала подготовку к выборам как качественную, особо отметив, что «жалоб в Центральную избирательную комиссию не поступало», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Между тем участники избирательной гонки периодически подают сигналы о нарушениях оппонентов. По одной информации, работникам некоторых предприятий за правильно сделанный выбор обещают отгулы и денежные поощрения. Представители одной из политических сил пожаловались на действия полицейских, которые, по их сведениям, препятствуют проведению агитационной работы, запрещая устанавливать палатки.

Мнение о том, что отсутствие жалоб не означает отсутствия нарушений разделяет и политолог Андрей Чураков.

«Глава муниципального образования Архангельск активно участвует в избирательной кампании, проводя вместе с кандидатами соответствующей партии встречи в учебных заведениях. Встречи эти носят агитационный характер, но не оплачиваются из избирательных фондов партии. Это только один из примеров. Также многочисленные сюжеты по телевидению, в которых превалируют персонажи из списка «Единой России». Все подается как информация, не связанная с выборами, но мы все понимаем, что направлено это на то чтобы повысить узнаваемость и уровень доверия к соответствующим кандидатам», — сказал он.

И если применение административного ресурса в предвыборной гонке уже давно никого не удивляет, то реакция кандидатов на самые горячие темы ушедшего лета может сыграть определяющую роль в итоге голосования.

«Повестка избирательной кампании сформировалась на основе двух событий — повышение пенсионного возраста и размещение в Архангельской области свалки отходов, в том числе, из Московской области. Депутаты практически без обсуждений поддержали пенсионную реформу и это создало некий нерв. Думаю, это во многом определит и явку», — заявил Чураков.

Что касается прогнозов по распределению парламентских мест, то по мнению политолога, минимальный результат для партии «Единая Россия» в областном Собрании — это 22 мандата. Коммунисты получат не более 9 мандатов, а «Справедливая Россия» — не более 7, такой же результат политолог прогнозирует и для остальных участников гонки.

Добавим, что после этих выборов региональный парламент имеет все шансы распрощаться со своим званием «Созыв пенсионеров». Средний возраст депутатов 6 созыва составлял 55 лет. Нынешние кандидаты в депутаты значительно моложе своих предшественников. Даже «Коммунисты России», традиционно выдвигающие зрелых кандидатов, в этот раз смогли снизить возрастную планку до 44 лет.

Такое обновление пойдет парламентской жизни только на пользу, уверен Андрей Чураков.

«Чем старше человек, тем меньше он настроен на перемены, и шестой созыв этим и характеризовался — ничего не менять. Им было комфортно и любая инициатива, которая меняла правила игры, воспринималась в штыки: лучше выполнить все настойчивые просьбы исполнительной власти, чем наживать себе неприятности».