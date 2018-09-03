Про Петра Порошенко с омерзением говорят все – Михаил Делягин

Москва, , 18:53 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко не политик, а менеджер, который говорит то, что ему велят, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 3 сентября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя выступление Порошенко перед украинскими первоклассниками.

«Всё, что происходит на Украине, нас касается, — сказал Делягин. — Если у вас в соседней квартире живёт взбесившийся маньяк — вас это касается. Когда нацисты пришли к власти в соседнем государстве — это угроза для всего человечества, но в первую очередь это угроза для вас как для соседа. Что конструктивного в высказывании Порошенко? Он внятно и убедительно показывает, что никакой украинской самостийности и никакой украинской идентичности не существует. Потому что господин президент, говоря о главном, не говорит про Украину. Он говорит только о России. В голове Порошенко нет никакой Украины. Есть потенциальные хозяева и ничего больше».

Кроме того, Делягин обратил внимание на то, как была построена речь Петра Порошенко.

«Он просто сказал: «Я был в Вашингтоне, и сегодня я вам говорю», — подчеркнул Делягин. — Это политик выбирает, что, кому и о чём говорить. А он не политик. Он менеджер. Он дисциплинированно приехал и выполняет команду. И наконец, самое главное — у него весной выборы, и ему нужно, чтобы его избрал не народ Украины, который в условиях террора ни на что не влияет. Ему нужно, чтобы его избрала новая администрация США. Рейтинг у него такой, что про него с омерзением говорят все».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, помимо слов о своём недавнем визите в США, Порошенко пообещал украинским школьникам, что они будут жить в Евросоюзе.

Порошенко также добавил, что образование на Украине приближается к европейскому. Кроме того, по словам Порошенко, в 2018 году на Украине более 16 тыс. школ приняли почти 4 млн школьников, из них 450 тыс. — первоклассники.

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