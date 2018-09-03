Победители кадровых конкурсов общаются со школьниками

Москва, , 17:19 — REGNUM Победители и финалисты первого сезона Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» в первые дни учебного года посещают школы по всей стране, где выступают с «уроками лидерства».

В этой акции примут участие свыше ста человек. Кроме того, 1 сентября в школы Республики Дагестан с «уроком лидерства» направились пятьдесят победителей конкурса «Мой Дагестан», завершившегося в Махачкале 30 августа.

10−11 класс — это время самоопределения, когда школьники зачастую не понимают, куда им двигаться дальше и в каком направлении развиваться, но уже имеют вполне оформленные склонности, интересы и способности. Финалисты конкурса «Лидеры России» выступят перед учащимися и расскажут им о том, как быстро меняется окружающий мир, в каком мире мы сейчас живем и какие навыки и компетенции будут востребованы в будущем. На личном примере и собственном опыте они поделятся полезными советами и расскажут о возможностях, которые для современной молодежи предлагают проекты открытой платформы «Россия — страна возможностей».

Координатор этой акции, победитель конкурса «Лидеры России» Татьяна Дьяконова рассказала о двух главных целях мероприятия.

«Прежде всего, это возможность для школьников получить некую ролевую модель от людей, имеющих активную жизненную позицию и способных поделиться своими историями успеха, а также рассказать о своих ошибках, дать детям содержательный контент. Такой формат взаимодействия позволит реализовать и другую важную цель — даст возможность финалистам конкурса выступить перед самой требовательной и в то же время самой благодарной публикой. Ведь детей сложно обмануть, они дают очень качественную обратную связь по выступлениям. Подготовка к такому роду мероприятий — хорошая возможность для финалистов потренировать свои публичные выступления», — отметила Татьяна Дьяконова.

Она также рассказала, что для проведения урока были подготовлены специальные методические рекомендации, которые разрабатывались ведущими специалистами в России. Т

атьяна Дьяконова планирует провести урок, на котором расскажет о тех возможностях, которые есть у молодых людей в России.

«Сейчас у ребят разного поколения есть много путей для самореализации, и нужно говорить им об этом. Существуют такие конкурсы, как «Управляй», «Абилимпикс», «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и другие. Мир постоянно меняется и надо понимать, что страх — это нормально и это часть пути, который проходит каждый. Нет ни одного человека, который сделал бы все бесстрашно и у него все бы получалось. Здесь важно идти шаг за шагом и осознавать свои сильные стороны, чтобы опираться на них и двигаться дальше. Чем раньше человек поймет, для чего он живет и какова его цель, тем больше шансов прийти к той жизни и той деятельности, о которой мечтаешь», — заключила Татьяна Дьяконова.

Другой победитель конкурса Виталий Климашов хочет принять участие в данной акции, чтобы дать школьникам ценные жизненные советы, которые помогут им в будущем. «Благодаря конкурсу я понял, что всегда есть куда двигаться, к чему стремиться и в чем развиваться. Возможности не всегда видны, но чем больше узнаешь, тем больше понимаешь, сколько шансов у тебя есть. Я узнал это поздновато, много времени было упущено. Но если дети смогут это понять в 16−18 лет, то, наверняка, у них получится реализовать свои возможности и таланты гораздо эффективнее», — считает Виталий Климашов.

По его словам, самое важное — показать детям, что все в их руках.

«Моя главная цель — познакомить будущих выпускников с теми возможностями, которые им предоставляются, в том числе и на уровне государственной поддержки. На уроке я планирую рассказать о собственном опыте принятия неоднозначных решений, о выходе из зоны комфорта. Нельзя стоять на месте, нужно смотреть даже не в завтра, а в будущее, через годы, потому что иначе можно просто опоздать. Главное, о чем буду рассказывать — что возможностей сегодня перед молодыми людьми безгранично много, нужно просто ими воспользоваться и не упустить их», — рассказал Виталий Климашов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый сезон Всероссийского конкурса управленцев стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тысяч подавших заявки на конкурс на финале в Сочи встретились 300 лучших управленцев со всей страны. По итогам были определены 103 победителя, все они, а также некоторые финалисты, получили наставников из числа лучших руководителей из сфер госуправления и бизнеса. Многие участники по итогам конкурса получили новые должности как на федеральном, так и на региональном уровне.

«Мой Дагестан» — республиканский кадровый конкурс, цель которого заключается в отборе высокопрофессиональных руководителей, способных эффективно работать на благо Республики. Конкурс проводился Правительством Республики Дагестан по поручению врио Главы Республики Владимира Васильева при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». Он был выстроен на тех же принципах, что и Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России». Конкурс стартовал 12 июля и завершился 30 августа этого года. В финале были отобраны 54 лучших управленца.