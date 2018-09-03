Эксперт: Стартовые условия в начале избирательных кампаний были неравными

Москва, , 17:13 — REGNUM Паводки в Орловской области и Хабаровском крае, «свалочный скандал» в московской области, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемеровской области значительно осложнили для губернаторов старт их избирательных кампаний. Такое мнение высказал глава Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов в ходе Круглого стола, прошедшего в Москве в понедельник, 3 сентября.

«Говорить о том, что выборы губернаторов проходят в равных хороших условиях для всех высших должностных лиц и исполняющих обязанности, тоже не приходится. Для нескольких субъектов, таких, как Амурская область, Хабаровский край, Забайкалье, где проходят выборы в Законодательное собрание, важным фактором станет чрезвычайная ситуация, связанная с наводнением, весь июль эти регионы «топило», — рассказал эксперт.

Природные катаклизмы не повлияли положительно на рейтинг властей, подчеркнул политолог.

«Для глав регионов основной работой была не работа на выборах и встречи с избирателями, а борьба с последствиями чрезвычайной ситуации», — добавил он.

Кузнецов обратил внимание и на Кемеровскую область, где после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», унесшего жизни 60 человек, сменился губернатор. Временно исполняющему обязанности главы региона Сергею Цивилеву, по мнению эксперта, сейчас «приходится непросто».

«В Московской области выборы проходят на фоне так называемых мусорных протестов. Насколько Андрею Воробьеву удастся переломить негативную тенденцию, которая сложилась для него сразу после президентских выборов, покажет ближайшая неделя», — цитирует слова Глеба Кузнецова ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 9 сентября пройдут прямые выборы губернаторов в 22 субъектах РФ и непрямые выборы глав четырех регионов (их изберут депутаты заксобраний по представлению президента). В 16 субъектах состоятся выборы депутатов заксобраний, в 12 — выборы городских дум областных центров. Также пройдут дополнительные выборы в Госдуму по семи одномандатным округам в шести регионах и множество муниципальных выборов.

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