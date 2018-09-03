Владимирская область, Хакасия и Хабаровский край — не исключен второй тур

Москва, , 17:00 — REGNUM На губернаторских выборах в Владимирской области, Хакасии и Хабаровском крае в единый день голосования 9 сентября «теоретически возможен второй тур». Такое мнение высказал в ходе Круглого стола в Москве, на площадке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) представитель Фонда «Общественное мнение» Григорий Кертман.

По мнению эксперта, в Хакассии второй тур «выглядит весьма вероятным», и победа действующего главы республики Виктора Зимина вызывает некоторые сомнения. Тогда как во Владимирской области и Хабаровском крае второй тур губернаторских выборов возможен с невысокой вероятностью, и победителями на выборах все равно станут Светлана Орлова и Вячеслав Шпорт.

В остальных 19 регионах, где 9 сентября пройдут губернаторские выборы, «ситуация очевидна», выборы закончатся в один тур победой фаворитов.

Поясняя в ходе дискуссии ситуацию во Владимирской области, Хакасиии и Хабаровском крае, глава Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов и Политолог Олег Матвейчев рассказали о причинах возможного второго тура для каждого из упомянутых субъектов.

По мнению Глеба Кузнецова, губернатор Владимирской области Светлана Орлова «проделала в регионе большую работу, но у нее конфликт с местными олигархическими группами».

Что же касается Хакассии, ситуация для действующего главы региона осложняется проблемой ключевого предприятия региона — Саяногорского алюминиевого комбината, что вызывает социальную напряженность в республике. Помимо того, у действующего губернатора региона Виктора Зимина «нет возможности продемонстрировать себя как носителя новых управленческих технологий». Это было бы возможно, если бы Виктор Зимин избирался на должность главы региона впервые.

«У нового губернатора за счет нового лица есть определенный гандикап даже на самых проблемных территориях, но Виктор Зимин — губернатор не новый», — подчеркнул Глеб Кузнецов.

В свою очередь политолог Олег Матвейчев заметил, что в Хабаровском крае у губернатора Вячеслава Шпорта возникла некая «самоуспокоенность».

"У Вячеслава Шпорта всегда был высокий, победный рейтинг, на который никто не посягал. Поэтому у него получилась такая ситуация: он вышел в чистое поле, как витязь, нет никаких противников, и не стал работать с разъяснениями с людьми», — подчеркнул Олег Матвейчев.

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