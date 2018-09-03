В Грузии митингуют сотрудники Общественного телевидения

Тбилиси, , 16:42 — REGNUM В Грузии проходит акция протеста сотрудников Общественного телевидения, которые не согласны с выдвинутыми руководством новыми условиями и внесением изменений в трудовые договоры.

Причиной протеста стало решение руководства «Общественного вещателя Грузии» (ОВГ) о переводе работников на почасовую оплату. По словам митингующих, сотрудникам телеканала дан срок до 4 сентября для заявления согласия с новыми условиями, в противном случае им грозит увольнение.

Несмотря на такую перспективу, работники телеканала (в основном технический персонал) с оформлением договоров о почасовой оплате не согласны. Протест митингующих поддержали представители Объединения профсоюзов Грузии и Центра по правам человека.

Руководство телеканала откликнулось на акцию протеста специальным заявлением, в котором причиной своего решения об изменении условий трудового договора назвало результаты аудиторской проверки деятельности ОВГ.

Согласно официальному заявлению, менеджмент «Общественного вещателя Грузии» на новый сезон вещания запланировал упорядочение системы учета и рабочего графика сотрудников, которая, согласно заключению аудиторской проверки за 2015−2016 годы, до сих пор была полностью расстроена.

В мае 2018 года в здании ОВГ была установлена новая контрольно-пропускная система, которая выявила, что определенная часть сотрудников фактически на работу не являлась, а другие работали с избыточной нагрузкой. Поэтому понадобились меры по перекомплектации работающих над теми или иными передачами и проектами групп и определению для них режима нагрузки.

В ответ на распространяемые рядом СМИ и телекомпаний информации об изменений условий труда для 150 сотрудников ОВГ руководство телеканала сообщило, что в действительности изменения коснутся 70 работников телеканала, которые заранее были предупреждены о переходе на новые условия труда.

Не подтверждают в руководстве ОВГ и информацию о массовом увольнении сотрудников.

«С полной ответственностью заявляем, что мы никого из организации не увольняли, кроме тех нескольких человек, которые фактически на работу не являлись. Остальным предложено изменение трудового договора», — пояснили представители менеджмента телевещательной компании.

Согласно новым условиям, оплата труда в ОВГ будет производиться в соответствии с фактически выполненной работой, в пересчете на съемочные дни. Работа будет выполняться в соответствии с заданием, которое каждый сотрудник будет получать в процессе производства, в зависимости от объема и сложности той или иной передачи или проекта.

С позицией руководства ОВГ не согласна часть членов попечительского совета Общественного телевидения, которая призывает менеджмент компании к большей ответственности по отношению к сотрудникам.

Отметим, что Общественное телевидение Грузии при всех правителях страны считалось проводником политики правящей в тот или иной период партии. После прихода к власти «Грузинской мечты» на этом телеканале некоторое время сохранялся старый состав сотрудников и руководителей, которые явно поддерживали политику ушедшего в оппозицию «Единого национального движения», но после проведенной в компании реорганизации и перевода сюда менеджмента и работников с принадлежавшего семье Бидзины Иванишвили телеканала GDS вектор информационной политики ОВГ резко поменял направление и настрой в пользу правящей партии.