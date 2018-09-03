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В Литве разозлились из-за визита еврокомиссара в Белоруссию

Политика

Консерваторы просят премьера о разбирательстве с членом Еврокомиссии от Литвы Витянисом Андрюкайтисом, который посетил Белоруссию и не ругал БелАЭС

В Литве разозлились из-за визита еврокомиссара в Белоруссию
Иллюстрация: Mfa.gov.by
Витянис Андрюкайтис на встрече с заместителем Министра иностранных дел Беларуси Олегом Кравченко

Вильнюс, 3 сентября 2018, 16:35 — REGNUM  Член Сейма Литвы от фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы (консерваторы), экс-министр экономики Дайнюс Крейвис сегодня, 3 сентября, обратился к премьер-министру Литвы Саулюсу Сквернялису с просьбой разобраться в деятельности еврокомиссара, делегированного Литвой, Витяниса Андрюкайтиса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Крейвиса возмутил визит Андрюкайтиса в Белоруссию, где он, кроме прочего, не критиковал проект строительства БелАЭС, нейтрально отзывался о строительстве станции и даже призывал к сотрудничеству во имя общей безопасности.

Всё это позволило Крейвису заявить сегодня, что именно Андрюкайтис — один из главных лоббистов БелАЭС в Евросоюзе, что он во что бы то ни стало стремится «растопить атомную печь» и в целом — работает против интересов Литвы, которая официально называет БелАЭС «небезопасной станцией», которая грозит «катастрофой».

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Строительство АЭС в Белоруссии
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