Порошенко попросил Раду погасить из бюджета долги своей компании — эксперт

Киев, , 16:38 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко попросил Верховную раду погасить из государственного бюджета долги компании «Киевэнерго», которой сам же и владеет, заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 3 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Президент Петр Порошенко призвал Верховную раду найти 729 миллионов гривен в государственном бюджете, чтобы погасить долги компании «Киевэнерго» за газ.<…> Напомню, это «долги» компании, акции которой (как писали в СМИ) «приобрели» ещё в 2014-м году структуры Порошенко… Готовый материал для НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины — ИА REGNUM )», — отметил политолог.

Напомним, Киев может остаться без теплоснабжения, поскольку чиновникам не удается договориться о судьбе долгов компании «Киевэнерго». Преемник «Киевэнерго» — компания «Киевтеплоэнерго» получила активы предшественника, но не его долги.

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