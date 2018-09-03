Единый день голосования 9 сентября — прогнозы экспертов

Москва, , 16:32 — REGNUM Усталость от выборов и недовольство предстоящей пенсионной реформой стнут основными факторами, которые повлекут за собой снижение явки в Единый день голосования 9 сентября. Такое мнение высказал в ходе Круглого стола в Москве, на площадке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

«Ждем, что явка будет невысокой не только в связи с датой. Известно, что середина сентября — не лучшее время для электоральной активности. Но это связано и с перспективой изменений в пенсионной системе. Очевидно, что недовольство пенсионной реформой выразится не только в снижении процента голосующих за правящую партию, но и в снижении электоральной активности. Народ, значительной частью, «проголосует ногами», — рассказал Валерий Федоров.

Кроме того, считает глава ВЦИОМ, в обществе наблюдается некоторая усталость от выборов, и присутствует убежденность в том, что «главные выборы» в этом году уже прошли.

«Значительное число наших граждан не видят особой нужды идти и голосовать. Тем более, как показывают все социологические опросы, связь между голосованием на местных, региональных выборах и уровне и качеством жизни самих граждан, прослеживается с большим трудом», — подчеркнул Валерий Федоров.

Несмотря на то, что оппозиционные партии активно спекулировали тематикой пенсионной реформы в основном с целью собственного продвижения, это не дало оппозиционным партиям никаких преимуществ в предвыборной борьбе.

«Либо они не успели, либо не хотели, либо не смогли отреагировать на явно позитивный для них политический фон этих выборов», — отметил глава ВЦИОМ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 9 сентября пройдут прямые выборы губернаторов в 22 субъектах РФ и непрямые выборы глав четырех регионов (их изберут депутаты заксобраний по представлению президента). В 16 субъектах состоятся выборы депутатов заксобраний, в 12 — выборы городских дум областных центров. Также пройдут дополнительные выборы в Госдуму по семи одномандатным округам в шести регионах и множество муниципальных выборов.

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