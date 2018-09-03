Кандидаты на пост главы Костромы жалуются на состав комиссии

Кострома, , 16:27 — REGNUM В Костроме кандидаты на пост главы городской администрации жалуются, что «участники конкурса находятся в разных условиях», сообщает Kostroma.today. Четверо кандидатов обратились к прокурору города, выражая недовольство составом отборочной комиссии.

По данным новостного агентства, Сергея Гусарова, Наталию Цветкову, Владимира Балыкова и Ларису Гусарову не устраивают условия подбора градоначальника Костромы.

«Практически все члены конкурсной комиссии — члены партии «Единая Россия», а при этом в составе кандидатов есть представители и других политических партий. […] Кандидат, участник конкурса — Алексей Смирнов — заместитель губернатора области, является и начальником некоторых членов комиссии», — сообщает Kostroma. today со ссылкой на коллективное письмо кандидатов в прокуратуру Костромы.

Кандидаты сомневаются в объективности председателя комиссии — Юрия Журина. Объясняя это тем, что его жена — Елена Журина — является коллегой одного из участников конкурса Алексея Смирнова.

Ответ прокуратуры пока неизвестен.

ИА REGNUM напоминает, что всего на должность главы администрации города Костромы претендуют 12 человек. Кандидаты на пост должны пройти отбор и собеседование. Всех успешно прошедших этапы конкурса кандидатов представят областной думе, где депутаты должны будут выбрать будущего главу администрации. Контракт с победителем будет заключен на два года до окончания полномочий городского депутатского корпуса.