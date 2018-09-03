В Узбекистане назвали дату визита президента Египта

Ташкент, , 16:33 — REGNUM Президент Египта Абдул-Фаттах Саид Хусейн Халил Ас-Сиси посетит Узбекистан 4−5 сентября, сообщили 3 сентября в пресс-службе МИД Узбекистана.

В рамках предстоящих переговоров стороны планируют обсудить перспективные направления развития двусторонних отношений. После переговоров главы государств примут совместное заявление. Стороны также подпишут ряд межправительственных и межведомственных документов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта предприниматели из «Узтекстильпром» и представители египетской компании Shamsy Group обсудили перспективы создания совместного текстильного производства.

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