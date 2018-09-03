Ставка на молодость: назначен новый главный архитектор Краснодара

Краснодар, , 16:25 — REGNUM Главным архитектором Краснодара назначена Наталья Машталир, она займет пост заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства. Нового главного архитектора города 3 сентября представил коллегам глава Краснодара Евгений Первышов, сообщила пресс-служба мэрии.

«Совершенно очевидно, что нам необходимо перевести работу в части внешнего облика города, качества, продуманности и комфорта городской среды на новый уровень. И здесь очень важна фигура главного архитектора. Именно поэтому мы делаем ставку на молодого и талантливого специалиста, со своим взглядом. Краснодар активно участвует в федеральных и региональных проектах и программах — и здесь нам нужно получать максимальный эффект, в первую очередь — в части комфорта для жителей города», — сказал глава города.

О новом главном архитекторе известно, что она родилась в 1990 году в Краснодаре, в 2014 году окончила архитектурно-строительный факультет Кубанского государственного аграрного университета по специальности «Инженер-архитектор». Работала начальником отдела проектирования и ландшафтного дизайна МУП «Парки. Инвестиции. Туризм», архитектором в ООО «Стройпроект», компании «ГеоИнжПроект», студии web-дизайна «Epsilon-design», архитектурного бюро «MashtArch». С марта 2018 до настоящего времени занимала должность исполнительного директора «K-Lab Robotics» (лаборатория робототехники Кубанского государственного университета). Машталир известна активной общественной деятельностью — она была одним из создателей и активных участников общественного движения «Городские решения».

Напомним, что с декабря 2015 года в администрации Краснодара разделены должности директора департамента архитектуры и градостроительства и главного архитектора города. Добавим, что в 2014 году на пост главного архитектора города был назначен Игорь Мазурок, позже он возглавил городской департамент архитектуры и градостроительства, а позже перешел на позицию заместителя начальника. Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года Мазурок был задержан по подозрению в превышении служебных полномочий. По версии следствия, в 2013—2015 годах чиновником было незаконно выдано девять разрешений на строительство коммерческой недвижимости и многоэтажных жилых домов, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов участников долевого строительства.

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