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Глава Франции принял верительные грамоты от посла Узбекистана

Политика

Президент Франции положительно оценил перспективы развития двусторонних отношений

Париж, 3 сентября 2018, 16:25 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон принял верительные грамоты от посла Узбекистана Сардора Рустамбаева, сообщает 3 сентября издание «Газета.uz» со ссылкой на посольство Узбекистана в Париже.

Во время церемонии Макрон поздравил президента республики и узбекский народ с Днем независимости. Президент Франции положительно оценил перспективы развития двусторонних отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Францию с официальным визитом. Поездка в Париж станет первым визитом Мирзиёева в страны Евросоюза.

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Внешняя политика Узбекистана
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